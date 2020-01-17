باسيل وسويد وقّعا مذكرة تعاون بين "إيدال" والبعثات اللبنانية في الخارج

وقّع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ورئيس "المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات" في لبنان "إيدال" مازن سويد، مذكّرة تعاون بهدف تنظيم العلاقة بين "إيدال" والبعثات اللبنانية في الخارج.
وشدّد باسيل في هذا الإطار على "أهميّة هذه المذكرة لجهة تسويق لبنان في الخارج"، داعيًا إلى "أعلى درجات التعاون مع الوزارة وكلّ المؤسّسات، لما فيه مصلحة للاقتصاد الوطني".
من أبرز أهداف هذه المذكرة: إعداد الدراسات اللّازمة لتحديد أسواق للصادرات اللبنانية، والمساعدة على جذب رساميل خارجيّة إلى لبنان في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الراهنة.
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