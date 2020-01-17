سليم جريصاتي: نحن أشرف الناس وأنقاهم وأنتم مستغلو ألم الأطهار

لفت وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سليم جريصاتي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "أننا نعرف الثوار الأطهار، إذ هم منا وفي بيوتنا، هم أولادنا وأنسباؤنا وأصدقاؤنا، أما من يدعي ​الثورة​، فهو المحنك والمرتكب الذي يتهم سواه بالكذب والدجل وتركيب الحكومات ويلتف على الشعب المسالم والمطالب بحقوقه البديهية. نحن أشرف الناس وأنقاهم وأنتم، مستغلو ألم الأطهار، أذل من وتد".

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