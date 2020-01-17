قوى الأمن الداخلي: إلقاء القبض على مواطن إبتز 70 فتاة جنسياً

تمكن عناصر ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​، من القبض على مواطن لبناني أ. ط. (مواليد عام 1988)، بعد شكوى مقدمة لدى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​ من مواطنة لبنانية بجرم تهديد وابتزاز جنسي.

وبعد التحقيق معه تبين أنه قد أوقع 70 فتاة ضحية تهديد وابتزاز جنسي، وقد اعترف بما نُسب إليه، إضافةً إلى اعترافه بقرصنة حسابات إلكترونية وإنشاء حسابات وهمية على موقعي "​انستغرام​" و"فايسبوك".

وبناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تُعمّم ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ صورته ، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله _في حال رغبن بالإدعاء عليه_ الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في محلّة بولفار الرئيس ​كميل شمعون​ / ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر – الطابق الرابع أو الاتصال على الرقم 293293/01، للإدلاء بما لديهن من معلومات.