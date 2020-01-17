ميركل ستزور تركيا في 24 كانون الثاني الحالي وستلتقي اردوغان في إسطنبول

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​الحكومة الألمانية​ ​ستيفن سيبرت​، أنّ "المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ ستزور ​تركيا​ في 24 كانون الثاني الحالي".

وأوضح في بيان، أنّ "ميركل ستلتقي بالرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ في مدينة ​إسطنبول​، ولافتًا إلى أنّ "الجانبين سيبحثان بالعلاقات الثنائيّة، إلى جانب قضايا دولية أخرى". وبيّن أنّ "ميركل واردوغان سيشاركان في افتتاح مبنى مجمع تابع للجامعة التركية - الألمانية".

ونوّه إلى أنّ "ميركل ستلبّي أيضًا دعوة غرفة التجارة الألمانية - التركية، إضافة إلى إجراء لقاء مع ممثلي ​منظمات المجتمع المدني​ في تركيا".