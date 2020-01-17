ميركل ستزور تركيا في 24 كانون الثاني الحالي وستلتقي اردوغان في إسطنبول

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، أنّ "المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستزور تركيا في 24 كانون الثاني الحالي".
وأوضح في بيان، أنّ "ميركل ستلتقي بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مدينة إسطنبول، ولافتًا إلى أنّ "الجانبين سيبحثان بالعلاقات الثنائيّة، إلى جانب قضايا دولية أخرى". وبيّن أنّ "ميركل واردوغان سيشاركان في افتتاح مبنى مجمع تابع للجامعة التركية - الألمانية".
ونوّه إلى أنّ "ميركل ستلبّي أيضًا دعوة غرفة التجارة الألمانية - التركية، إضافة إلى إجراء لقاء مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في تركيا".
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