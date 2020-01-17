البعريني: الحريري تنازل عن حقه برئاسة الحكومة وليت كل إنسان يدرك حجمه

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ رضي وتنازل عن حقّه ب​رئاسة الحكومة​ طبقًا للنظام اللبناني وميثاقيته وجوهر ​التسوية الرئاسية​، وثمّة من لا يرتضي التنازل عن وزير واحد لأجل حلحلة أمور البلد المتّجه نحو الهاوية، وشؤون اللبنانيين المعلّقين على خشبة واقع معيشي كارثي".

وركّز في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "جراء هذه المقارنة، يثبت الحريري مرّة جديدة حرصه الوطني وحسّه اللبناني بعيدًا عن مصالحه والشخصنة، ويرتضي التسهيل رغم إدراكه نوايا البعض باغتياله سياسيًّا"، موضحًا أنّ "كذلك، تثبت المقارنة أنّ ثمّة من ينظر للوطن كحصّة، وللسلطة كمكسب، وللحكم كقوّة تسلّط على شعب أنهكه أسلوب التعالي،وأفقره نهج التعطيل عند كلّ شاردة وواردة، وقتلته دكتاتوريّة مقنّعة بالعبارات المنمقة والتذاكي".

وأكّد البعريني "أنّنا كنّا ننتظر حكومة اختصاصيّين، وإذا بنا نشهد مخاض حكومة مستشارين. الجميل فيهم أنّ سيّدهم معروف، ومعروف لواء من يحملون. لونهم فاقع وواضح، واختصاصهم الوحيد استكمال تنفيذ السطوة على البلد"، مشدّدًا على أنّ "ليت كلّ إنسان يدرك حجمه، ويدرك أنّه مهما كبّر نفسه يبقى أصغر من شعبه وأصغر من الوطن".