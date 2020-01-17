السفارة السورية في لبنان: سندات الإقامة جاهزة اعتبارا من اليوم

أعلنت سفارة ​الجمهورية​ العربية السورية في ​لبنان​، في بيان أن "كافه سندات الإقامة للمواطنين السوريين المقيمين في الجمهورية اللبنانية والتي موعد استلامها بتاريخ 20 و21 و22 و23 و24 كانون الثاني قد أصبحت جاهزة اعتبارا من اليوم 17 كانون الثاني وبامكانهم استلامها خلال أوقات الدوام الرسمي"، مبينة أن "الإعلان يأتي في سياق تيسير شؤون المواطنين السوريين الموجودين في لبنان".

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