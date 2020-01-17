"رويترز": حريق في سفينة قبالة دبي

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن حريقا شب في سفينة قبالة ساحل دبي اليوم وقد تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي صور دخان منبعث من ​السفينة​.

وأشارت "رويترط" بأنه قد ورد في أحد المنشورات أن "الدخان تبدد في السفينة لكن الوضع لا يزال يبدو سيئا، وهناك الكثير من القوارب حولها الآن وتتجه نحوها"، وقد شو"هدت طائرات هليكوبتر وقوارب تتجه نحوها".

ولم تعلق السلطات حتى الآن على الحريق الذي يأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​.