عبور سفينة حربية أميركية مضيق تايوان والصين تحذّر

أعلنت ​وزارة الدفاع​ ال​تايوان​ية أن سفينة حربية أميركية عبرت مضيق تايوان، في خطوة أثارت امتعاض ​الصين​.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن ​السفينة​ أبحرت شمالا عبر الممر المائي الحساس تحت الرقابة الكاملة للقوات المسلحة التايوانية ووصفت عملية الإبحار بأنها "مهمة عادية".

وجاء إبحار السفينة الأميركية بعد أقل من أسبوع من إعادة انتخاب رئيسة تايوان تساي إينج وين بأغلبية ساحقة على أساس برنامج للنهوض في مواجهة الصين التي تطالب بالسيادة على ​الجزيرة​.

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وكانت بكين قد دفعت بحاملة الطائرات "شاندونغ" عبر الممر المائي الفاصل بين الجزيرة والبر الصيني مرتين، خلال الفترة التي سبقت انتخابات تايوان، ما أثار امتعاض تايوان التي اعتبرت هذه الخطوة محاولة للترهيب.

واعتبرت ​البحرية الأميركية​ أن "طراد ​الصواريخ​ الموجهة "شيلو" أتم عبور مضيق تايوان"، فيما تقوم ​الولايات المتحدة​ بمهام متفرقة عبر المضيق منذ عامين.

أما المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ قنغ شوانغ، فاعتبر أن ​الحكومة الصينية​ "تراقب عن كثب مسار السفينة الأميركية"، وحث الولايات المتحدة على "التعامل بشكل ملائم مع قضية تايوان وبطريقة لا تلحق الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان".