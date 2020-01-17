اردوغان: حفتر رجل لا يوثق به وما يجري بإدلب يثير الإزعاج وسأناقش مع بوتين هذه القضية

ركّز الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ على أنّ "قائد "الجيش الوطني الليبي" ​خليفة حفتر​ هو رجل لا يوثق به، فقد واصل قصف العاصمة الليبية ​طرابلس​ في الأمس".

ولفت في تصريحات صحافية، عقب صلاة الجمعة في مدينة ​إسطنبول​ التركية، إلى "أنّنا سنرى ذلك في ​برلين​ بشكل مفصّل، وسنرى ماذا سيفعلون بعد يوم أو يومين فورًا ممّا سيقولونه في برلين. لذلك، أولي أهميّة كبيرة ليوم الأحد، وكذلك الإثنين والثلثاء والأربعاء، وآمل أن يلتزموا بتعهداتهم وإلّا فإنّنا سنتابع الأمر".

من جهة أخرى، أكّد اردوغان أنّ "ما يجري في ​محافظة إدلب​ السورية، يُثير الإزعاج"، موضحًا أنّ "هناك مشاكلة كبيرة في الممرّ بين الجانبين الشمالي الغربي والشمالي الشرقي"، مبيّنًا "أنّه يعتزم مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، مناقشة هذه القضايا بشكل مفصل في برلين يوم الأحد".

وعن مقتل 3 عسكريين في منطقة عملية "نبع السلام"، شدّد على أنّه "لا يمكننا أن نترك هذا الهجوم دون ردّ، وسنجعلهم يدفعون ثمنه باهظًا".