متحدث باسم"طالبان": نحن بصدد وقف النار والحوار مع كابل

أكدت مصادرفي حركة "طالبان" الأفغانية، أنها ستنفذ وقفا ل​إطلاق النار​ لمدة 10 أيام، وتجري محادثات مع كابل، إذا توصلت الحركة إلى اتفاق مع المفاوضين الأميركيين في محادثات ب​الدوحة​.

وأكد المتحدث باسم مكتب "طالبان" في الدوحة، سهيل شاهين، أن مفاوضين من الحركة و​الولايات المتحدة​ التقوا لبحث توقيع اتفاق سلام.مشيراً إلى "أن المحادثات بين الجانبين كانت مفيدة وسوف تستمر بضعة أيام".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد ألغى المحادثات المتقطعة مع "طالبان" في أيلول، بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم نفذته الحركة.