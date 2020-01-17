أكدت مصادرفي حركة "طالبان" الأفغانية، أنها ستنفذ وقفا لإطلاق النار لمدة 10 أيام، وتجري محادثات مع كابل، إذا توصلت الحركة إلى اتفاق مع المفاوضين الأميركيين في محادثات بالدوحة.
وأكد المتحدث باسم مكتب "طالبان" في الدوحة، سهيل شاهين، أن مفاوضين من الحركة والولايات المتحدة التقوا لبحث توقيع اتفاق سلام.مشيراً إلى "أن المحادثات بين الجانبين كانت مفيدة وسوف تستمر بضعة أيام".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألغى المحادثات المتقطعة مع "طالبان" في أيلول، بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم نفذته الحركة.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم"طالبان": نحن بصدد وقف النار والحوار مع كابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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