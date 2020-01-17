شركة طيران "إيروفلوت" تغير موعد رحلاتها الى إيران

أعلن رئيس هيئة الطيران الفدرالية الروسية ألكسندر نيرادكو،أن شركة "إيروفلوت" الوطنية، غيرت موعد رحلاتها إلى إيران، ليصار إلى تسييرها نهارا لضرورات أمنية.
وأشار إلى أن ذلك "سيتيح التعرف على الطائرة بشكل أفضل في السماء وتقليل المخاطر المحتملة.لافتاً إلى أنه "في الفترة النهارية من اليوم، هناك إمكانية أكبر لتحديد هوية ونوعية الطائرات. على الرغم من أن هذه النقطة مثيرة للجدل، هذا الأمر ممكن عندما تكون السماء صافية، والطقس صحوا والشمس مشرقة. وإذا كانت السحب منخفضة، تتضاءل هذه الإمكانية. ومع ذلك في النهار، نعتقد أن هناك المزيد من الفرص لتحديد الهوية وبالتالي تقليل المخاطر. لذلك، غيرت شركتنا موعد رحلتها".
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