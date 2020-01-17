شركة طيران "إيروفلوت" تغير موعد رحلاتها الى إيران

أعلن رئيس هيئة الطيران ​الفدرالية​ الروسية ألكسندر نيرادكو،أن شركة "إيروفلوت" الوطنية، غيرت موعد رحلاتها إلى ​إيران​، ليصار إلى تسييرها نهارا لضرورات أمنية.

وأشار إلى أن ذلك "سيتيح التعرف على الطائرة بشكل أفضل في السماء وتقليل المخاطر المحتملة.لافتاً إلى أنه "في الفترة ​النهار​ية من اليوم، هناك إمكانية أكبر لتحديد هوية ونوعية الطائرات. على الرغم من أن هذه النقطة مثيرة للجدل، هذا الأمر ممكن عندما تكون السماء صافية، و​الطقس​ صحوا و​الشمس​ مشرقة. وإذا كانت السحب منخفضة، تتضاءل هذه الإمكانية. ومع ذلك في النهار، نعتقد أن هناك المزيد من الفرص لتحديد الهوية وبالتالي تقليل المخاطر. لذلك، غيرت شركتنا موعد رحلتها".