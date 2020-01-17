دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي وزير ياباني يحصل على إجازة تثير اهتماماً عالمياً

أثارت ولادة طفل لوزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي، جدلاً واسعاً في اليابان، بعدما قرر أن يكون أول وزير في الحكومة اليابانية يحصل على إجازة أبوة.

مولود بدون جلد يتحدى الحياة ويحتفل بعيد ميلاده الأول alqiyady 1 مولود بدون جلد يتحدى الحياة ويحتفل بعيد ميلاده الأول

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وقال وزير البيئة الياباني، في مؤتمر صحفي عٌقد في طوكيو، إن الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة كما أنه يشعر بسعادة بالغة لأنه حضر الولادة.

واستعداداً لاستقبال طفله الأول، أعلن الوزير، يوم الأربعاء المنصرم، أنه سيحصل على إجازة أبوة عقب ولادة طفله الأول؛ ليكون هذا الأمر مثالاً لجميع العاملين في اليابان؛ حيث يتغي الأباء إلى حد كبير عن تربية أطفالهم. نقلاً عن سكاي نيوز عربية.

وبسبب هذه الإجازة، كان هناك اهتماماً كبيراً على الصعيدين المحلي والدولي. فيما أوضح كويزومي أنه يأمل في خفل مجتمع لا يكون في أخذ إجازة أبوة مجرد خبراً تتناقله وسائل الإعلام المختلفة، بل يكون أمر شائع.

فيما قال كويزمي، إنه سيحصل على إجازة لمدة أسبوعين، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر طفله، بشرط ألا تؤثر هذه الإجازة على أداء مهامه وواجباته في البرلمان ومجلس الوزراء.

وقال كويزومي: "هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها وزير على إجازة أبوة، وكلما فعلت شيئاً غير مسبوق، يكون هناك نقد دائماً".

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وكانت الحكومة اليابانية، مؤخراً، اتجهت نحو الترويج لإجازة الأبوة؛ نتيجة تراجع معدلات المواليد وشيخوخة السكان في اليابان. حيث اعتمدت سياسة، منذ الشهر الماضي، تسمح للموظفين الحكوميين بأخذ إجازة أبوة لمدة شهر.

كما هناك سياسة سخية في اليابان تطبق بشأن ما يتعلق بإجازة رعاية الأطفال، حيث تتيح للرجال والنساء أخذ إجازة مدفوعة جزئياً لمدة تصل إلى 12 شهراً.المزيد:

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