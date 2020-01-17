21 معلومة عن مشروع قانون حوافز الأسرة للتنظيم والحد من الزيادة السكانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الفترة المقبلة، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي، ومن المنتظر مناقشته داخل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها. ونستعرض فيما يلى أهم المعلومات عن تفاصيل وأهداف وفلسفة مشروع القانون، وهى كالتالى: 1 ـ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد الاقتصادية المتاحة 2 ـ يستهدف تعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحفيز الأسرة النموذجية بما لا يتعارض مع الشرائع السماوية 3 ـ يلزم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بحصر عدد الأسر النموذجية 4 ـ منح الأسرة النموذجية كارت ذكى يحتوى على بيانات أفرادها 5 ـ توعية الخطاب الإعلامى بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على المجتمع 6 ـ مساندة رجال الدين الإسلامى والمسيحى لجهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة الذى تدعمه الأديان وليس منع النسل 7 ـ معاقبة أصحاب الأعمال بغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه حال مخالفة أحكام عمالة الأطفال 8 ـ تجريم زواج القاصرات دون 18 عاما واعتبارها من جرائم العنف ضد المرأة Advertisements 9 ـ تغليظ عقوبة زواج القاصرات بالسجن وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه 10 ـ حث الجمعيات الخيرية على توزيع المساعدات والمنح للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط 11 ـ يلزم بتثقيف المرأة بأهمية عملها..واشتراك المقبلين على الزواج فى دورات تدريبية خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج 12 ـ تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادى فى الوحدات الصحية والمستشفيات 13 ـ إلزام الإعلام والمؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والشبابية بالتوعية بتنظيم الأسرة 14 ـ تحسين نظام التأمين على كبار السن وتطوير الضمان الاجتماعى للمرأة 15 ـ تقديم شركات التأمين خدماتها المميزة لأفراد الأسرة النموذجية 16 ـ إصدار قرار وزارى بإضافة مجالى محو الأمية والتوعية المجتمعية بالقضية السكانية إلى مجالات الخدمة العامة 17 ـ تخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين (كبار السن) فى الأسرة النموذجية 18 ـ تسهيل إجراءات المشروعات المتوسطة والصغيرة للأسرة النموذجية عن طريق توفير قروض بدون فوائد 19 ـ تخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعى وأراضى الدولة للأسر النموذجية 20 ـ تنظيم احتفال سنوى لتكريم نماذج من الأسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة 21 ـ إصدار شهادات شرفية للوالدين الذين أنجبا طفلا واحدا

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