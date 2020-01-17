ضبط عاطلين بحوزتهم 2 كيلو حشيش وهيروين بالسلام والمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض على عاطلين بحوزتهم 2 كيلو حشيش وهيروين قبل بيعها على عملائهم في السلام والمرج.

كانت قوة من إدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من ضبط "م.ع"، 27 سنة، عاطل مقيم في السلام، سبق اتهامه في 3 قضايا أخرهم 20870 لسنة 2016م السلام أول "أموال عامة" أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته 1.300 جرام من مخدر الحشيش، مبلغ مالي 285 جنيه، هاتف محمول".

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط "ع.م"، 43 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 12 قضية أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارته الملاكي، وبحوزته 560 جرام من الهيروين المخدر، مبلغ مالي 325 جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.