محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، القضايا والجوانب المتعلقة بالمؤتمر الدولي حول ليبيا، والذي سيعقد في برلين بعد غد الأحد.
وأشار بيان للمكتب الصحفي للكرملين إلى أنه بمبادرة من الجانب الألماني جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة ألمانية أنجيلا ميركل، مضيفا أن بوتين وميركل ناقشا الجوانب المختلفة المتعلقة بالمؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين 19 يناير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يبحث هاتفيًا مع ميركل الجوانب المتعلقة بمؤتمر برلين حول ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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