محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (أ ش أ):
أعلنت قوات الأمن بعمليات سامراء بالعراق، العثور على العشرات من العبوات الناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في عمليات أمنية متفرقة بالقضاء.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الجمعة، عن القيادة في بيان قولها إنها - "تمكنت من خلال التفتيش والتطهير في قاطع لواء 13 الفرقة الرابعة شرطة اتحادية من العثور على (18) عبوة قمعية و(12) عبوة على شكل جلكان سعة (20) لترا، تم تفكيك العبوات وتفجيرها تحت السيطرة".
وأضافت القيادة، أنه تم أيضا "العثور على مخبأ عتاد في منطقة حاوي القلعة، بناء عن ورود معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون بين استخبارات وأمن القيادة وقسم شرطة الضلوعية، يحتوي على (22) عبوة ناسفة معدة للتفجير من مخلفات داعش الإرهابي، حيث تم تفكيك العبوات من قبل مفرزة المتفجرات".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: العثور على عشرات العبوات الناسفة من مخلفات داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.