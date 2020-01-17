بعد 5 جرائم.. سقوط عصابة المسجلين لسرقة السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات يساوم مالكيها على دفع فدية مالية مقابل استعادتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات، مفادها أن "م.ن"، 29 سنة، سائق، مقيم في الساحل، سبق اتهامه في قضية "سرقة وسائل نقل"، "م.س"، 38 سنة، مقيم الصف-جيزة، سبق اتهامه في عدة قضايا، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها إليهم مقابل مبالغ مالية.

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وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

وتم بإرشاد المتهمان ضبط 3 سيارات مسروقة بمكان إخفائهم، وأضافا بسابقة قيامهما بمساومة مالكي السيارتين الرابعة والخامسة وإعادتها لهم نظير مبلغ مالي 40 ألف جنيه للسيارة الرابعة، 20 ألف جنيه للسيارة الخامسة.

وباستدعاء المجني عليهم من الأول إلى الثالث تعرفوا على السيارات المستولى عليها واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.