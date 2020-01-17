مصرع أم وطفلها إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة في العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم:

لقيت أم وطفلها مصرعهما، بينما أصيب 4 أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي في مدينة العريش.

وتلقت مديرية أمن شمال سيناء بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي رقم "548 س و د" نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، بمنطقة ظلال النخيل، واصطدمت بالرصيف الجانبي للطريق، ما أسفر عن مصرع "مريم أحمد فؤاد، 25 عامًا، وابنها مالك أحمد جاسر، البالغ من العمر عام، وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح وكسور.

جرى نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفى العريش العام، وتحرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات في ملابسات الحادث.