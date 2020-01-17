بعد إصلاح الهبوط.. محافظ الإسكندرية يحدد موعد فتح كوبري محرم بك - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، كوبري محرم بك، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الهبوط والانهيار الجزئي الذي تعرض له.

كان كوبري محرم بك تعرض لهبوط جزئي وانهيار بلاطة خرسانية، صباح أمس، دون حدوث إصابات، ما استدعى غلق الكوبري جزئيا أمام حركة المرور.

ووجه المحافظ بإعادة فتح الكوبري - حارة اتجاه الكورنيش - أمام السيارات، صباح غد السبت، مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح تمت في أقل من 24 ساعة باستخدام المواد اللازمة.

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وشدد الشريف خلال الجولة، التي رافقه خلالها كل من اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد القاضي مدير إدارة المرور، بترميم كافة الحفر بطول الكوبري، لحين البدء في أعمال رفع كفاءته بالكامل.

وفي السياق أجرت لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد علام، عميد الكلية، اختبارات لكوبري محرم بك، تمهيدًا لصيانته بشكل كامل حفاظًا على أرواح المواطنين.

وانتهت مديرية الطرق بالإسكندرية من صب الخرسانة المسلحة لإصلاح موقع الهبوط والانهيار الجزئي بالكوبري، تمهيدا لإعادة فتحه مرة أخرى أمام حركة المرور.