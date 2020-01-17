أمريكا تعترف بإصابة جنودٍ أمريكيّين في الهجوم الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الجويّة في العراق

وكالات - على عكس البيانات الأولية، أصيب عدد من الجنود الأمريكيين خلال الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق في الثامن من جانفي الجاري.

وأعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة مساء أمس، الخميس 16 جانفي 2020، أن الجنود خضعوا للعلاج بسبب بوادر ارتجاج في المخ، مضيفا أن بعضهم تم نقله احترازا إلى مستشفى عسكري في مدينة لاندشتول الألمانية وإلى معسكر في الكويت.

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ولم تعلن القيادة عدد الجنود المصابين، بينما تحدثت محطة "سي إن إن" الأمريكية استنادا إلى الجيش الأمريكي عن إصابة 11 جنديا.

يُذكر أن إيران قصفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل شمالي العراق في ليلة الثامن منجانفي الجاري، وذلك في عمل انتقامي ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد قبل ذلك بخمسة أيام.