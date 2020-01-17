مفوضيّة الأمم المتحدة للاجئين: طرفا النزاع في ليبيا يستخدمان المهاجرين كمقاتلين

وكالات- ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن طرفي النزاع في ليبيا يستخدمان المهاجرين كمقاتلين.
وقال المبعوث الخاص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمنطقة البحر المتوسط، فنسنت كوشتيل، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين أمس الخميس 16 جانفي 2020 "لدينا روايات من أشخاص كانوا في مراكز الاحتجاز طلب منهم الاختيار ما بين البقاء هناك لفترة غير محددة من الزمن أو القتال على الخطوط الأمامية".
ولم يتمكن كوشتيل من تحديد عدد المهاجرين الذين قبلوا العرض من كلا الطرفين.
وقال كوشتيل "لقد رأينا أن جهود التجنيد هذه كانت تستهدف السودانيين في الأساس، ونحن نفترض ذلك لأنهم يستطيعون التحدث باللغة العربية".
وأضاف "في حال ما قرروا القيام بذلك، فإنه يتم منحهم زيًا عسكريًا، وارسالهم فورًا إلى مناطق حرب العصابات الحضرية".
وتتمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي واحدة من المنظمات الدولية القليلة الموجودة في ليبيا، أحيانا من الوصول إلى معسكرات الاعتقال. وخفضت المفوضية عدد موظفيها في البلاد في الآونة الأخيرة لأسباب أمنية.
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