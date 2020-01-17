ناسا تنشر صورة "سريالية" لعواصف المشتري

نشرت وكالة ناسا صورة للعاصفة الضخمة على سطح كوكب المشتري،قد تظن للوهلة الأولى بأنها لوحة سريالية وفقا لقناة روسيا اليوم .
وفي الواقع، فإن الصورة حقيقة والتقطت بواسطة المركبة الفضائية "جونو" التابعة لوكالة ناسا في عام 2018.
وأصدرت ناسا الصورة التي تظهر سحبًا على شكل دوامة على سطح كوكب المشتري،ضمن موقع صورة اليوم الفلكية، الذي تشرف علية وكالة ناسا وجامعة ميشيغان التقنية.
وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية التقط عدد كبير من السحب الدوارة في الحزام الشمالي معتدل الحركة في كوكب المشتري، في هذه الصورة التي التقطت من قبل مركبة
وتابعت: "يظهر في المشهد العديد من السحب البيضاء المنبثقة، وكذلك عاصفة مضادة للإعصار، والمعروفة باسم الأبيض البيضاوي".
والتقطت الصورة في 29 أكتوبر 2018، خلال رحلة الطيران لـ"جونو" الـ16 القريبة من كوكب المشتري.
وبينما تبدو الصورة وكأنها التقطت عن قرب، إلا أن مركبة "جونو" كانت في الواقع على بعد نحو 4400 ميل من قمم السحب في كوكب المشتري، عند خط عرض بنحو 40 درجة شمالًا.
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