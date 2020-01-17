الدفاع العراقية تحيل قائد طيران الجيش للتقاعد

أحالت وزارة الدفاع العراقية قائد طيران الجيش، الفريق أول ركن طيار حامد المالكي على التقاعد، وأعلنت عن تكليف اللواء الركن سمير زكي بقيادة طيران الجيش وفقا لقناة روسيا اليوم .

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن "الفريق أول طيار الركن حامد المالكي، أحيل على التقاعد، بسبب وصوله إلى سن التقاعد القانوني".

وقررت وزارة الدفاع في ديسمبر 2019، إحالة قائد

القوة الجوية أنور حمه أمين، و57 ضابطا على التقاعد لبلوغهم السن القانوني حسب وثيقة موقعة من وزير الدفاع نجاح الشمري، فيما أحالت الرائد لؤي عبد الحمزة عبد الرضى مال الله، على التقاعد لأسباب صحية، وحسب طلبه.