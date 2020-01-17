الخارجية الروسية: خطط كوسوفو لإنشاء جيش تهدد الأمن في البلقان

وصفت وزارة الخارجية الروسية، خطط إنشاء جيش في كوسوفو بالتهديد الخطير للأمن في منطقة البلقان وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة إن إنشاء "جيش كوسوفو" بدعم من دول حلف "الناتو" يعتبر تهديدا خطيرا للأمن

الإقليمي وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، والذي يتطلب تجريد أي مجموعة مسلحة من ألبان كوسوفو من السلاح ويسمح بوجود وحدات متعددة الجنسيات حصريا في كوسوفو.يذكر أن نواب برلمان جمهورية كوسوفو، المعلنة من طرف واحد، اعتمد في وقت سابق بأغلبية ساحقة من الأصوات وفي القراءة الأولى حزمة من القوانين حول تحويل جهاز أمن كوسوفو إلى قوات مسلحة كاملة.وأعلن رئيس وزراء الجمهورية راموش هاراديناي، أن قرار برلمان كوسوفو بتشكيل جيش كامل هو خطوة حاسمة على الطريق نحو حلف الناتو.