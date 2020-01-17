المبعوث الأممي إلى سوريا يزور موسكو الأسبوع القادم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، سيزور روسيا الأسبوع القادم وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال لافروف في تصريحات لوسائل إعلامية روسية ونقلتها قناة
السورية في تحديد جدول مواعيد آخر للجنة الدستورية السورية، والتي من اختصاصها اعتماد دستور جديد لسوريا .
وأكد لافروف، ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد أن تم تعليق عضويتها في عام 2011، قائلا "إن سوريا تحتاج العودة إلى العائلة العربية".
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