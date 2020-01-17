الكرملين: بوتين يشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

ذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين في بيان له اليوم، أن الرئيس بوتين سيزور برلين 19 يناير الجاري للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا.

وأضاف البيان أنه من المتوقع تبادل الآراء حول مشاكل حل الأزمة الليبية، بما في ذلك وقف الأعمال القتالية وإجراء مصالحة بين الأطراف المتنازعة وإطلاق حوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة.

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