كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرسة "الوالي التركي".. أنقرة تكرم نائب متوفي وتطلق اسمه على مدرسة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في خطوة جديدة لـ"تتريك" المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية في شمال وشرقي سوريا وغربها، إلى جانب اتباع استراتيجية التغيير الديمغرافي وتغيير هوية المنطقة، حيث عمدت تركيا بتغيير أسماء الشوارع الرئيسية والدوائر الرسمية؛ فضلًا عن تغيير أسماء المدارس والقري وفرض المناهج التركية.

وفي نفس السياق، افتتحت تركيا مدرسة ثانوية بمدينة جرابلس بريف حلب الشمالي والخاضعة لسيطرتها، حيث حملت المدرسة اسم مساعد والي مدينة غازي عنتاب في جرابلس "أحمد تورغاي إمام غيلار"، الذي توفي في المدينة السورية العام الماضي.

في حين كُتب اسم المدرسة باللغتين التركية وبعدها باللغة العربية، في حين تعمدت تركيا افتتاح الثانوية، في ذكرى وفاة القائم بأعمالها في المنطقة "أحمد تورغاي إمام غيلار"، الذي كان يعمل في مكتبه بمدينة جرابلس، حيث كان مسؤولاً عن الفعاليات العلمية التركية.

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هذا وحضر افتتاح المدرسة الثانوية عدد من المسؤولين الأتراك، ومن بينهم والي مدينة غازي عنتاب، وعضو مجلس الشعب التركي نجاة كوجر عن حزب "العدالة والتنمية"، وعدد من الولاة.

وكانت جامعة غازي عنتاب قد أعلنت في نوفمبر الماضي، افتتاحها عدة كلياتٍ في الشمال السوري، وهي مدرسة مهنية عليا في مدينة جرابلس، وكلية التربية في عفرين، وكلية العلوم الإسلامية في اعزاز، وكلية العلوم الإدارية والاقتصادية في الباب.

هذا وشهدت مدينة جرابلس عام 2018، افتتاح معهد عالي للتعليم المهني، وفي وقت سابق قامت وزارة التربية والتعليم التركية، بتوزيع الكتب المدرسية التركية على 360 ألف طالبٍ ضمن مناطق سيطرتها في كل من عفرين، جرابلس، الباب، إعزاز، جوبان بي، أخترين ومارع.

يشار إلى أن تركيا سيطرت مع فصائل المعارضة المسلحة التابعة لها على مدينة جرابلس؛ ضمن عملية "درع الفرات" في 2016.