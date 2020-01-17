كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 جنود أتراك جراء انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن انفجار سيارة ملغومة في منطقة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا، أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أتراك، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقالت الوزارة، إن الجنود كانوا يقومون بعمليات تفتيش على الطرق في شمال سوريا، في منطقة تخضع لسيطرة القوات التركية والمقاتلين السوريين، الذين تدعمهم تركيا منذ الغزو التركي في المنطقة في أكتوبر.

وغزت تركيا المنطقة الحدودية في سوريا المجاورة لطرد وحدات حماية الشعب الكردي السوري، وهي جماعة تعتبرها إرهابية بسبب صلاتها بالمتمردين الأكراد الذين يقاتلون داخل تركيا، ومع ذلك، فإن نفس المقاتلين كانوا الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة على الأرض في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

Advertisements

وكان انفجار أمس الخميس، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تستهدف القوات التركية أو المتمردين السوريين المتحالفين في شمال سوريا، حيث قتل أربعة جنود الأسبوع الماضي في انفجار سيارة مفخخة مماثل.

وقد لقي أكثر من 20 جنديًا تركيًا مصرعهم في المنطقة منذ بدء التوغل، مما أثار انتقادات دولية واسعة النطاق، ونُظر إلي الولايات المتحدة علي أنها تتخلى عن القوة الكردية السورية، التي ساعدت في قتال مقاتلي داعش.

وقال أردوغان، إنه سيناقش الوضع في محافظة إدلب السورية يوم الأحد المقبل، مع زعماء العالم الذين سيحضرون مؤتمرا في برلين حول الصراع في ليبيا.

