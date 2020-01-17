كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الأمن العراقية تنجح في ضبط مفتي داعش بالموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمفتي تنظيم داعش المعروف بـ"شفاء النعمة" والذي يدعي أبي عبد الباري، وذلك بعد القبض عليه في العراق.

ووفقًا "للعربية نت"، قال بيان لخلية الإعلام الأمني، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء(نينا)، إن قوة من فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، ألقت القبض عليه وكان يعمل إماما وخطيبا في عدد من مساجد المدينة.

وذكر البيان، أن المعتقل كان يعمل إماما وخطيبا "في عدد من جوامع المدينة والمعروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية"، مضيفا أنه كان "يحرض على الانتماء لداعش ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأوضح البيان، أن "أبو عبدالباري يعتبر من قياديي الصف الأول لعصابات داعش وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش".

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كما أنه "المسؤول عن إصدار فتوى لتفجير جامع النبي يونس عليه السلام، وقد تم القبض عليه في منطقة (حي المنصور) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وجامع النبي يونس التاريخي الأثري الذي يحظى بمنزلة خاصة عند أهالي الموصل، يقع على السفح الغربي من تل التوبة، أو تل النبي يونس في الموصل، وقد قام تنظيم داعش بتفجيره صيف 2014.

ونشر ناشطون صورا لـ"أبو عبد الباري" يبدو فيها بدينا للغاية، ومن بينها صورة تظهر نقله في شاحنة كبيرة ويحيط به عدد من عناصر القوات الأمنية.

وسيطر داعش على الموصل في الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى تحريرها في يوليو 2017.

