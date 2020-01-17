كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني تونسي: تركيا تجر المنطقة للحرب.. وزيارة "الغنوشي" لأنقرة خطر علينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب منجي الرحوي عضو البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، أن زيارة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إلى أنقرة خطر على أمن تونس، لافتا إلى أن تركيا تجر المنطقة إلى حرب، وأن "الغنوشي" تورط في هذا بلقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح "الرحوي"، أن مسألة إزاحة "الغنوشي" عن رئاسة مجلس النواب مطروحة وأغلب الكتل تؤيدها، لافتا إلى أن أنقرة مركز تنظيم الإخوان في العالم، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأثارت زيارة "الغنوشي" إلى تركيا غضبا شعبيا وبرلمانيا، حيث دعا النائب عن كتلة الديمقراطية، منجي الرحوي، خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي، إلى ضرورة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي أمام مجلس الأمن القومي التونسي على خلفية زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.