كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تقرر مصير أول جندي متحول جنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أول حالة من هذا القبيل، سيحدد المسؤولون العسكريون في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، ما إذا كانوا سيخرجون جنديًا قام بعملية جراحية لإعادة تغيير النوع، وفق ما قاله المسؤولون اليوم الجمعة، لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وتمنع كوريا الجنوبية المتحولين جنسيًا من الانضمام إلى جيشها، لكن ليس لديها لوائح محددة بشأن ما يجب فعله مع أولئك الذين يقومون بعمليات تغيير الجنس خلال فترة خدمتهم.

وقال المتحدث باسم الجيش جيون ها جيو إن الجندي دخل الجيش كذكر، وأجرى عملية تغيير الجنس العام الماضي وهو حاليًا في المستشفى الذي يديره الجيش.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إحالة جندي في الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية إلى لجنة عسكرية لتقرير ما إذا كان سيتم إنهاء خدمته بسبب عمليات إعادة تغيير الجنس، وفقًا لجيون والمتحدثة باسم وزارة الدفاع.

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وقالت منظمة حقوقية كانت قد قدمت المشورة للجندي إنه خضع للعلاج الفسيولوجي والعلاج الهرموني لفترة طويلة، كما قال بيان صادر عن مركز حقوق الإنسان العسكرية، ومقره سيول، إنه يأمل أن يتم اتخاذ قرار "مستقبلي" في الاجتماع العسكري الذي قال إنه سيتم يوم الأربعاء القادم.

وتغيرت وجهات النظر حول القضايا الجنسية في كوريا الجنوبية ببطء، وأصبحت العديد من الأفلام التي تدور حول المثليين والمسلسلات التلفزيونية تلقي نجاحا، ووصل بعض الفنانين المتحولين جنسيًا إلى النجومية في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، لا يزال هناك تحيز قوي ضد الأقليات الجنسية.

قال عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى، إن الأشخاص المتحولين جنسيًا ما زالوا عرضةً للمضايقات والإيذاء والشتائم، ويعاني الكثيرون من الاكتئاب وقد حاولوا الانتحار.

