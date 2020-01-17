كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين أثناء أداء صلاة الخليج 365، ومحاولتها إخراج المصلين من المسجد.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هذا التصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين.

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وأكدت أن هذا الاعتداء غير القانوني وغير المبرر، هو حلقة في مسلسل الاستهداف المتواصل للأقصى بهدف تكريس تقسيمه زمانيا، تمهيدا لتقسيمه مكانيا.

وأوضحت أنها ستتابع هذا الاعتداء مع الجهات الدولية المختصة كافة، بالتنسيق مع الأشقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي بتنسيق الجهود والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها الأقصى.