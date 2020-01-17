كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان: نتوقع من الدول الأوروبية رفض اتفاقيات السراج وأردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، أن أثينا تتوقع من الدول الأوروبية رفض المذكرتين، اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، وذلك عقب اجتماعه مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

وأضاف "دندياس"، أن أثينا شجعت حفتر على "التصرف البناء" في مؤتمر برلين بعد غد الأحد، والذي يهدف لمحاولة إنهاء القتال الدائر في ليبيا، مؤكدًا بأننا "شجعنا القائد على المشاركة بروح بناءة في عملية برلين ومحاولة، التوصل لوقف لإطلاق النار وإعادة الأمن في ليبيا".

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واعتبر دندياس أنه كان ينبغي أن تُشارك اليونان في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وبدأ "حفتر"، مساء أمس الخميس، زيارة لليونان لم يعلن عنها من قبل، بعد وعود تركية بإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الإخوانية، والتي تدخل في خلاف مع اليونان بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وبعد لقائه "دندياس"، سيواصل حفتر اجتماعاته مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، وكذلك مع كبار المسؤولين اليونانيين الآخرين.