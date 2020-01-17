كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف": واشنطن لم تعطينا جوابا نهائيا بشأن معاهدة "ستارت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيرجي لافروف القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، إنه تطرق في زيارته الأخيرة إلى واشنطن إلى مستقبل معاهدة "ستارت" لتقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمره الصحفي السنوي لتقييم سياسة بلاده الخارجية خلال العام الماضي، "لم يعطينا الأمريكيون جوابا نهائيا بشأن مستقبل معاهدة "ستارت"، ولكنهم ألمحوا إلى ضرورة دخول الصين إلى المعاهدة، مشيرا إلى أن بلاده تحترم رأي الصين بهذا الشأن، مؤكدا أن موسكو بانتظار جواب واشنطن بشأن هذه المعاهدة، التي ستنتهي مدتها قريبا.

وفي ما يتعلق بالطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران، أوضح الوزير الروسي، أن هذا حدث بسبب خطأ بشري غير مقصود، مشيرا إلى أن تأزم العلاقات الإيرانية الأمريكية في الفترة الأخيرة لن يساعد على حل مشكلات المنطقة.

وأكد أن بلاده تقوم بما في وسعها للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، قائلا: "إن موسكو تتفهم الأسباب، التي دفعت إيران إلى التخلي عن بعض التزاماتها في خطة العمل الشاملة"، مشيرا إلى التزام طهران بمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي، مشيدا بعلاقات بلاده الشاملة مع إيران وما تتضمنه من قطاعات ومشاريع مشتركة.