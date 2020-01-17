كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: المتظاهرون ينتقدون استخدام قوات الأمن للعنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شجب المتظاهرون اللبنانيون، استخدام قوات الأمن للعنف اثناء المظاهرات خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك الاعتداءات على الصحفيين واحتجاز أكثر من 100 شخص، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

احتشد العشرات من الناس، بمن فيهم الصحفيون، خارج وزارة الداخلية للتنديد بما قالوا إنه الاستخدام المنهجي للقوة ضد أعضاء وسائل الإعلام.

ورفع الكثيرون صور الصحفيين الذين تعرضوا للضرب على أيدي شرطة مكافحة الشغب، تجمع آخرون خارج الجامعة الأمريكية في بيروت ومركز للشرطة حيث تم اعتقال العشرات منذ يوم الثلاثاء. بعد فترة من الهدوء، عادت الاحتجاجات إلى لبنان، حيث فشل السياسيون في تشكيل حكومة جديدة وتفاقمت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة. وقالت لين معلوف، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "لقد مر أكثر من 90 يومًا منذ بداية الاحتجاجات وحتى اليوم، فشلت السلطات تمامًا في تلبية مطالب الاحتجاجات.. وفي اليومين الماضيين، شهدنا تصعيدًا على كلا الجانبين". وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف يوم الثلاثاء عندما رشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المياه وحطموا نوافذ البنوك التجارية التي يتهمونها بالفساد بعد حرمانهم من ودائعهم. Advertisements

ومن ناحية أخرى، قالت معلوف إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بشكل "مفرط" في المناطق المكتظة بالسكان، واحتجزت أكثر من 100 شخص، بمن فيهم خمسة قاصرين في موجة اعتقالات غير مسبوقة.