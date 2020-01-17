ثلاثيني يستدرج قاصرين ليلا لهتك أعراضهم في الخلاء..شكايات عديدة أطاحت بالجاني

فكت مصالح الأمن بمدينة الجديدة، لغز تعريض عدد من الأطفال القاصرين لهتك أعراضهم بعد استدراجهم ليلا، بعدما تقدم أولياء أمور الضحايا بشكايات في الموضوع.

وأوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، مساء أمس الخميس، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، يعمل تقنيا بجماعة ترابية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أطفال قاصرين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكايات أولياء أمور الضحايا القاصرين، والتي أجمعت على الاشتباه في استدراج المشتكى به ليلا للضحايا إلى منطقة قريبة من حي المطار بمدينة الجديدة بهدف هتك أعراضهم بدون عنف، وهو ما استدعى القيام بسلسلة من الأبحاث الميدانية التي مكنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.