لقيت امرأة في الخمسينيات مصرعها، صباح اليوم الجمعة، بقسم “الانعاش”، بعدما تلقت طعنات بآلة حادة من طرف زوجها، بمنطقة تاكزيرت ضواحي بني ملال.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد أقدم شخص ليلة أمس الخميس، على توجيه طعنة خطيرة بآلة حادة أصابت زوجته في عنقها إصابة حرجة، وتناول بعد ذلك مادة سامة، يُرجح أنها “الماء القاطع”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى نقل الزوجة قسم “العناية المركزة” بالمستشفى الجهوي ببني ملال، فيما الزوج جرى نقله الزوج إلى إحدى المستشفيات بالدار البيضاء لخطورة حالته بعدما تناول مادة سامة يرجح أنها “الماء القاطع”.
هذا وعرف مكان الحادث، استنفارا لمختلف السلطات وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تاكزيرت، حيث جرى فتح تحقيق حول الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة..زوج يذبح زوجته ويحاول الإنتحار “بالماء القاطع”- التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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