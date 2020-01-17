الكبار يرحلون تباعا.. “الأم الحنون” في السينما العربية نادية رفيق في ذمة الله

فقدت الساحة الفنية العربية والمصرية، هرما آخرا من أهرامها، وهو الممثلة المصرية نادية رفيق، التي توفيت عن عمر يناهز 84 عاما.

وأعلن ابن الفنانة الراحلة، فضيل كوردى، على حسابه الفايسبوكي، وفاة والدته، مشيرا إلى أن تشييع جنازتها سيكون اليوم الجمعة، من كنيسة في القاهرة.

واشتهرت الفنانة الراحلة بأدائها واتقانها لأدوار الأم، لدرجة لقبت فنيا ب”الأم الحنون”.

وكانت بداية نادية رفيق المولودة في سنة 1935، من الإذاعة المصرية، ثم انتقلت للعمل في التلفزيون، ولها أعمال ناجحة كثيرة منها “يوميات ونيس”، و”ألف ليلة وليلة”، و”ليلة القبض على فاطمة” و”أحلام الفتى الطائر”.

وصرح ابن الفنانة الراحلة، في حوارات سابقة، بأن والدته اعتزلت بعد مرورها بحالة نفسية سيئة نظرا لعدم إبراز اسمها بشكل متقدم في الأعمال الفنية واختصار أدوراها، وكان آخر أعمالها مسلسل “باب الخلق” سنة 2012 .