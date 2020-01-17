مطالبة المستشار القضائي للكنيست بالتدخل لدفع إجراءات حصانة نتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب رئيس اللجنة المنظمة ورئيس كتلة "كاحول لافان" في الكنيست، أفي نيسانكورين، اليوم الجمعة، المستشار القضائي للكنيست، المحامي أيال يانون، بالتدخل في مسألة تشكيل لجنة الكنيست لكي تبت في الحصانة البرلمانية التي يطالب بها زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أجل إرجاء محاكمته في تهم فساد خطيرة.

وتأتي مطالبة "كاحول لافان" إثر محاولة رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، المماطلة ومنع تشكيل لجنة الكنيست قبل الانتخابات، في 2 آذار/مارس المقبل. ومن أجل تشكيل اللجنة ينبغي عقد جلسة للهيئة العامة للكنيست لإقرار تشكيلة اللجنة، وهو ما يحاول رئيس الكنيست منعه. ويشار إلى أن الليكود يعارض تشكيل لجنة الكنيست لتخوفه من أن تقرر رفض منح الحصانة لنتنياهو، بسبب عدم وجود أغلبية في الكنيست تؤيد منح الحصانة. ورئيس الكنيست هو الوحيد المخول بعقد الهيئة العامة.

وأشار نيسانكورين في رسالته إلى يانون، اليوم، إلى أن 25 عضو كنيست من خمس كتل، تشكل أغلبية في الكنيست، قدموا طلبا لعقد جلسة للهيئة العامة، بعد أن صادقت اللجنة المنظمة على تشكيل لجنة الكنيست. ويتعرض إدلشتاين لضغوط من جانب "كاحول لافان" وأيضا من جانب الليكود، الذي يرفض عقد جلسة للهيئة العامة.

وقال نيسانكورين في رسالته إنه خلال عطلة الانتخابات السابقة للكنيست، عقد إدلشتاين جلسة للهيئة العامة من أجل تمرير قانون الكاميرات في صناديق الاقتراع، الذي دفعه نتنياهو.

وهدد قياديون في "كاحول لافان" بأنه في حال عدم عقد جلسة للهيئة العامة من أجل تشكيل لجنة الكنيست، ستبدأ هذه الكتلة بإجراءات الإطاحة بإدلشتاين من منصب رئيس الكنيست، واتهموا إدلشتاين بالمماطلة.