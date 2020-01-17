مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع كين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم توتنهام هوتسبير، هاري كين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مسؤولي مانشستر سيتي وضعوا قائمة مختصرة للمهاجمين المحتمل التعاقد معهم، لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مستقبلًا، والتي ضمت كين ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وأشارت إلى أن أغويرو قد يعود إلى فريقه السابق بالأرجنتين، إنديبندينتي، عقب انتهاء عقده رفقة مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

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وأوضحت أن أغويرو صرح سابقًا "أعرف ما يريده مشجعو إنديبندينتي، ولكن لدي عقد مع مانشستر سيتي، وأحاول التركيز على الفترة المتبقية في عقدي، ثم سأرى ما سأفعله، وبالطبع إنديبندينتي له الأولوية".

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي لن يتخذ أي خطوات جدية نحو ضم بديل أغويرو، حتى يتأكد موعد رحيل الأخير بشكل نهائي.

وقالت "ديلي ميل" إن كين نفسه قد يبحث عن نادٍ آخر غير توتنهام، بسبب أنه حتى الآن لم يحصل على أي لقب كبير رفقة السبيرز.