نيمار يتخذ قرارا مهما بالنسبة لمستقبله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، اتخذ قرارا مهما بالنسبة لمستقبله الكروي مع فريقه.

ويتوقع أن يكتب قرار النجم البرازيلي كلمة النهاية على مسلسل الصراع الدائر بين كل الأندية الراغبة في الحصول على خدمات صانع الألعاب الساحر.

فمنذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 في صفقة قياسية، واسم نيمار يتردد بقوة في مختلف وسائل الإعلام، لا سيما بعدما أشار مقربون من اللاعب البرازيلي إلى ندمه الكبير بعد رحيله عن برشلونة.

ويبدو أنّ ندم البرازيلي يبدو أنه قد أصبح من الماضي الآن، فقد ذكرت قناة "ESPN" الرياضية أن نيمار دا سيلفا يريد في البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان، الذي يحقق هذا الموسم إنجازات جيدة.

وتابع نفس المصدر أن نيمار يرغب في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده صيف 2022.

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وأردف أن محادثات جرت بالفعل بين نيمار وليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بهدف تمديد عقد اللاعب البرازيلي.

ولفت المصدر أن بقاء نيمار مع فريق العاصمة الفرنسية باريس، سيعتمد على نتائج الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يريد نيمار الفوز بها في نهاية الموسم، من أجل الرفع من حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، التي تُقدم لأحسن لاعب في العالم.

وأفاد المصدر أن النجم البرازيلي بعيد الآن من الرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث من المتوقع أن يستمر مع الفريق مدة أطول.

يشار إلى أن نيمار دا سيلفا عاد مؤخرًا إلى مستواه المميز وهز شباك الفرق المنافسة، وذلك بعد ابتعاده عن الميادين لفترة طويلة بسبب إصابة قوية.