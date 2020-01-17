شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: وقف إطلاق النار في إدلب فشل في حماية المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يوم الجمعة لوقف فوري للقتال في إدلب قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا ”فشل مرة أخرى في حماية المدنيين“.

وقالت باشليه في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع ”من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر“.

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا مع تجدد هجوم مدعوم من روسيا على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.