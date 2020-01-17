شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة البريطانية تجمد أصول حزب الله بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

قالت الخزانة البريطانية إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي وبالتالي سيتم تجميد أصولها. وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

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