مستوطنات أردوغان ومساءلة الغنوشي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز واشنطن: النظام الإيراني فقد شرعيته ويجب محاسبته، وقائد بالجيش الليبي: تركيا لا تزال ترسل المرتزقة رغم الهدنة، تحركات شعبية في لبنان لليوم الثالث ضد حكومة دياب ورفضا للعنف، وأوكرانيا تجدد طلبها إيران بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة, أردوغان يعلن تشييد ”مستوطنات“ في شمال سوريا، وأسبوع تونس.. مساءلة الغنوشي تغذي عنف الإخوان ضد المعارضة.

أما في الاقتصاد فتطالعون: أسعار الذهب تنخفض والأوقية تسجل 1552 دولارا.

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وإلى الملاعب تطالعون: صلاح يكشف عن خطته لمواجهة المنافسين وتطور دوره في ليفربول.

وفي التكنولوجيا تتابعون: هواوي تتأهب لطرح ثاني هاتفها القابل للطي.. التفاصيل الكاملة

وفي الفن، منتجة ”جيمس بوند“ تحسم مصير ”العميل 007”.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2020.

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