الوطن: ليبيا تبحث عمن ينقذها في ظل أطماع المتربص 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

قالت صحيفة الخليج في افتتاحيتها بعنوان "من ينقذ ليبيا؟" إن روسيا جربت حظها قبل أيام للتوصل إلى هدنة في ليبيا كمقدمة للتسوية السياسية وفشلت. وسوف تجرب ألمانيا أيضاً حظها الأسبوع المقبل وستفشل حتماً، وكانت فرنسا جربت من قبل وفشلت، وفعلت إيطاليا الشيء نفسه.

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و لفتت الصحيفة الى ان ليبيا استهلكت منذ بداية أزمتها مع إسقاط نظام معمر القذافي بواسطة حلف الأطلسي، خمسة مبعوثين دوليين آخرهم المبعوث الحالي غسان سلامة، دون أن يحققوا أي إنجاز يذكر، بل على العكس ازداد الوضع تأزماً وخطراً، وصار لدول بعيدة ميليشياتها وإرهابييها وقواتها على الأرض الليبية التي تحولت إلى دويلات ومحميات لكل من يريد حصة من ثروات ليبيا.

و وتابعت الصحيفة ان ليبيا كما سوريا تحولت إلى ساحة للصراع بين دول إقليمية وأجنبية، وتحول البحث عن دولة إلى حلم أو وهم يراود الشعب الليبي الذي سقط ضحية هذه الصراعات.

و لفتت " الخليج" إلى انه بعد فشل مؤتمر موسكو في التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرغي ويزبد ويهدد بأنه "لن يبقى مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في ليبيا"، وعاد يلقي على مسامعنا درساً في التاريخ، ولكن التاريخ الذي يفهمه بالقول، إن الذين يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا "يجهلون السياسة والتاريخ".

و اختتمت صحيفة الخليج افتتاحيتها مشددة على ان ليبيا تبحث عمن ينقذها في ظل أطماع المتربصين بها