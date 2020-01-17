ليبيا: إنشاء لواء الحسوم لحسم معركة طرابلس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الكتيبة 134 مشاة لحماية وتأمين قاعدة الوطية الجوية التابعة لقوات الجيش الوطني، “بناءً علي تعليمات القيادة العامة بإعلان حالة النفير العام، وبتوجيهات رئيس أركان القوات البحرية، تم جمع جميع وحدات القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية لتلبية نداء الواجب للنفير العام”.



وأضافت الكتيبة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، على ذلك تم إنشاء لواء الحسوم التابع للقوات البحرية للتوجه والتحرك إلى معارك الحسم في طرابلس وبقية تراب الوطن”.

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