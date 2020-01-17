حفتر لبوتين: أؤيد عقد مباحثات السلام بشأن ليبيا في موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

أكد القائد العام "للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، في رسالة أرسلها للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداده لقبول الدعوة لزيارة موسكو من أجل مواصل الحوار الليبي.

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ونقل المكتب الصحفي للكرملين عن حفتر قوله في نص الرسالة: "السيد الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب لكم عن شكري الخاص لجهود روسيا الاتحادية في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

وتابع حفتر في رسالته: "أشكركم وأعبر عن تأييدي الكامل لمبادرة عقد مباحثات السلام في موسكو، والتي يجب أن تقيم السلام في ليبيا. أؤكد استعدادنا لقبول دعوتكم لزيارة روسيا الاتحادية لمواصلة الحوار الذي بدأناه".

يشار إلى أن المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، كانت قد استمرت لأكثر من ست ساعات تقريبا، خلال المشاورات التي جرت في موسكو مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير/ كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول