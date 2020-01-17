إعتصام أمام سراي طرابلس ودعوات لإقالة محافظ الشمال

نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مدخل سراي طرابلس، في ظل انتشار عناصر الجيش وقوى الأمن. ورفعوا لافتات منددة بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، مطالبين باقالته.
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