نفذ عدد من ​المحتجين​ اعتصاما أمام مدخل ​سراي طرابلس​، في ظل انتشار عناصر ​الجيش​ و​قوى الأمن​. ورفعوا لافتات منددة ب​محافظ​ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، مطالبين باقالته. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعتصام أمام سراي طرابلس ودعوات لإقالة محافظ الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.