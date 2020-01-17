عثمان التقى عثمان المطران الصوري وعرض معه الاوضاع العامة

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ ميتروبوليت زحلة و​بعلبك​ للروم ​الارثوذكس​ المطران ​أنطونيوس الصوري​ يرافقه النائب ​سيزار معلوف​، الإشمندريت جورج معلوف، الخوري افرام حبتوت، والشماس نكتاريوس إبراهيم،في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة. إضغط للمزيد

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