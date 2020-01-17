بطيش طلب من الحكومة إعطاء موافقة استثنائية لدعم القمح المستورد لإنتاج طحين الخبز

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​، كتابًا إلى الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​، عَرض فيه مسألة "ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكيّة كافّة بشكلٍ عام والغذائيّة منها بشكلٍ خاص منذ بضعة أشهر، بما فيها أكلاف صناعة الرغيف".

وطلب "إعطاء موافقة استثنائيّة لدعم ​القمح​ المستورد لإنتاج ​الطحين​ الخاص بصناعة ​الخبز​ اللبناني، حفاظًا على الأمن الغذائي للمواطنين وعلى استقرار سعر الخبز اللبناني".

وقد جاء الطلب على ضوء "الضائقة الاقتصاديّة والماليّة الّتي تمرّ بها البلاد حاليًّا، والّتي انعكست ضيقًا على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وبما أنّ هذا الواقع يضعنا جميعًا أمام مسؤوليّة وطنيّة، اجتماعيّة وإنسانيّة مشتركة"، كما ورد في الكتاب.