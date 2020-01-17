وجّه وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، كتابًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عَرض فيه مسألة "ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكيّة كافّة بشكلٍ عام والغذائيّة منها بشكلٍ خاص منذ بضعة أشهر، بما فيها أكلاف صناعة الرغيف".
وطلب "إعطاء موافقة استثنائيّة لدعم القمح المستورد لإنتاج الطحين الخاص بصناعة الخبز اللبناني، حفاظًا على الأمن الغذائي للمواطنين وعلى استقرار سعر الخبز اللبناني".
وقد جاء الطلب على ضوء "الضائقة الاقتصاديّة والماليّة الّتي تمرّ بها البلاد حاليًّا، والّتي انعكست ضيقًا على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وبما أنّ هذا الواقع يضعنا جميعًا أمام مسؤوليّة وطنيّة، اجتماعيّة وإنسانيّة مشتركة"، كما ورد في الكتاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بطيش طلب من الحكومة إعطاء موافقة استثنائية لدعم القمح المستورد لإنتاج طحين الخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.